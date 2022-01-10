Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te okullara 1 gün ara verildi
Giriş Tarihi: 10.1.2022 10:07

Bitlis'te okullara 1 gün ara verildi

DHA
Bitlis’te okullara 1 gün ara verildi

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 203 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 27 santimetre, yüksek kesimlerde ise 84 santimetreyi buldu, 203 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyede 75 personel ve 50 iş makinesiyle karla mücadele çalışması başlatıldı. Kent merkezinde ise mahalle aralarında belediye, ana arterlerde de Karayolları ekipleri yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
İmparator İbrahim Tatlıses’i dolandıran düzenbaz müdüre hapis şoku!
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’
Türkiye’de İstanbul dahil 50 ilde yeni dönem! İçişleri Bakanlığı 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasını başlattı
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi! Üretim, yatırım, ihracata büyük destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te okullara 1 gün ara verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA