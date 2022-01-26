Bitlis’te Paletli ambulansla 4 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Bitlis'te 112 Acil Komuta Merkezine gelen bir çağrıda Mutki ilçesinin Koyunlu Köyüne bağlı Kapaklı Mezrasında bir ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği bilgisi geldi.

Alınan bilgi üzerine köylülerle irtibata geçen ekipler olayı teyit ettikten sonra önce köyün kardan dolayı kapalı olan yolu için İl Özel İdaresi ile görüştü. Daha sonra da geç kalmamak için Paletli ambulansı TIR'la yolun açık olan kısmına kadar getirip, buradan köye ulaşmaya çalıştılar. Köyün kapalı olan 10 kilometrelik yolunu sağlık ekipleri paletli ambulansla giderek hastalara ulaştı. 39 yaşındaki anne Vasfiye Dengiz, çocukları Elif, Muhammet, Ommet, Hayrunnisa, ve Havvanur'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Daha sonra Ambulansa alınan aileye burada oksijen desteği verildi. Paletli ambulansla yola çıkan ekipler yolun yarısında gelen diğer ambulansa sevk edildi. 2 ayrı ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine getirilen Dengiz ailesi burada tedavi altına alındılar. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Murat Demir şunları söyledi:

"Bitlis 112 Çağrı Merkezine düşen bir ihbar üzerine Mutki ilçesinin Koyunlu Köyüne bağlı Kapaklı mezrasında soba zehirlenmesi ihbarı üzerine Bitlis Özel İdaresi ile yaptığımız görüşmelerde Kapaklı köyünün yaklaşık Mutki ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta olduğunu, bunun 10 kilometrelik kısmının kardan dolayı kapalı olduğu bilgisine ulaştık. Özel İdare ekiplerinin açtığı yolun kalan kısmını Snowtrack paletli kar ambulansımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte 39 yaşındaki anne ve 5 çocuğuna ulaştık. Soba zehirlenmeleri zehirlenmeler içerisinde bir numaralı ölüm sebebi olan zehirlenmeler arasında yer alıyor. Ciddi sonuçlar doğurabileceğini de düşünerek, yolu kapalı olan bölgeden hızlı bir şekilde hastalara ulaştık. Olay yerine vardığımızda hastaların sağlık durumlarının iyi, bilinçlerinin açık olduğunu gördük. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarımızda gerekli oksijen desteğini sağladık. Daha sonra Bitlis Devlet Hastanesine getirdik. Sağlık durumları iyi. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından hastalarımızı sağlık birimlerimize teslim ettik. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."