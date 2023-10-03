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Giriş Tarihi: 3.10.2023 10:43 Son Güncelleme: 3.10.2023 10:48

Bitlis'te silah kazası sonucu bir polis şehit oldu

Bitlis'te silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Ertuğrul Kırık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te silah kazası sonucu bir polis şehit oldu

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, görev yaptığı şubede, silah kazası sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Kırık, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kırık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Polis memuru Ertuğrul Kırık, 02 Ekim 2023 günü görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit polis memuru Ertuğrul Kırık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Evli ve 1 çoçuk babası olan polis memuru Kırık, bugün Bitlis Polis Akademisi Polis Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kandilli beldesinin Ortabahçe köyüne uğurlanacak.

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Bitlis'te silah kazası sonucu bir polis şehit oldu
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