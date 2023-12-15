Bitlis’te silah kazasında yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Bitlis merkeze bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, birliğin yemekhanesinde silah kazasında ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yetişen doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.