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Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:11 Son Güncelleme: 15.10.2021 13:19

Bitlis’te tarihi eser kaçakçılarına operasyon

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 220 adet tarihi obje ele geçirildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 220 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 220 adet tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi objeler ise gerekli incelemelerin yapılması için Ahlat müze müdürlüğüne teslim edildi.

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Bitlis’te tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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