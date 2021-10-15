Bitlis’te tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 220 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 3 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 220 adet tarihi obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi objeler ise gerekli incelemelerin yapılması için Ahlat müze müdürlüğüne teslim edildi.