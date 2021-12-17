Bitlis’te TIR ile otomobil çarpıştı:1 ölü

Bitlis-Tatvan karayolunun 10'uncu kilometresinde bugün öğlen saatlerinde Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile karşı yönden gelen ve Abdullah Özmen (44) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından çağrılan AFAD ekipleri yaptıkları uzun uğraşlar sonucu Abdullah Özmen'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.