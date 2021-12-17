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Giriş Tarihi: 17.12.2021 14:22 Son Güncelleme: 17.12.2021 14:34

Bitlis’te TIR ile otomobil çarpıştı:1 ölü

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te TIR ile otomobil çarpıştı:1 ölü

Bitlis’te TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis-Tatvan karayolunun 10'uncu kilometresinde bugün öğlen saatlerinde Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile karşı yönden gelen ve Abdullah Özmen (44) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından çağrılan AFAD ekipleri yaptıkları uzun uğraşlar sonucu Abdullah Özmen'in cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı.

Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Bitlis’te TIR ile otomobil çarpıştı:1 ölü
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