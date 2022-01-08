Bitlis’te yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Kaza bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Van istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün isminin belirlenemediği yolcu otobüsü Bitlis-Tatvan karayolunun 17'nci kilometresinde şarampole yuvarlandı.
Vatandaşların yetkililere haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ekibi ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar AFAD ekipleri tarafından kaza yapan araçtan çıkarılarak, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.