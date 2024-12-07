Haberler Yaşam Haberleri Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 23 araç birbirine girdi
Giriş Tarihi: 7.12.2024 11:46 Son Güncelleme: 7.12.2024 11:47

Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 23 araç birbirine girdi

Bitlis-Tatvan kara yolunda oluşan zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Bitlis’te zincirleme trafik kazası: 23 araç birbirine girdi

Kaza saat 09.00 sıralarında Bitlis-Tatvan kara yolunda meydana geldi. Sis ve buzlanmanın yoğun ve etkili olduğu bölgede TIR, minibüs, kamyonet ve otomobillerin bulunduğu 23 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 31 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 31 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kapanan Bitlis-Tatvan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te zincirleme trafik kazası: 23 araç birbirine girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA