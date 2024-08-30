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Giriş Tarihi: 30.8.2024 09:18 Son Güncelleme: 30.8.2024 10:37

Bitmeyen dolandırıcılık yöntemi! Adınız Törer soruşturmasına karıştı diyen adama 800 gram altınını kaptırdı

İstanbul Zeytinburnu’nda ev hanımı F.V.‘yi telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıtıp hakkınızda terör örgütü soruşturması var dedi. Kadın karşısındakini gerçek polis zannedince söylediklerine inanıp 800 gram altın ve 5 bin Euro’yu elleriyle teslim etti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri paraları almaya gelen ve olayı organize eden 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bitmeyen dolandırıcılık yöntemi! Adınız Törer soruşturmasına karıştı diyen adama 800 gram altınını kaptırdı

İstanbul Zeytinburnu'da ikamet eden F.V.'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ardından bir terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldüğünü ve bu soruşturma da kendisinin de adının geçtiğini söyledi. Örgüte yönelik operasyon yapılacağını söyleyen sözde polis F.V.'ye paraların güvende olması için operasyon öncesi teslim almaları gerektiğini belirtti. Bu sözlere inanan F.V. evinde bulunan 800 gram altın ile 5 bin Euro'yu kapısına gelen kişiye teslim etti.

PARAYI ALMAYA GELEN AYNI GÜN GÖZALTINDA

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan F.V. polisi arayıp yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Parayı almaya gelen Aytekin Ç. kısa sürede gözaltına alındı.

ORGANİZATÖR YAKALANDI

Devam eden çalışmalara olayın organizatörü olduğu öne sürülen Eyüp S.'de gözaltına alındı. Şüphelinin 14 aranması 4 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şahsın yakalandığı adreste yapılan aramada 215 bin lira ve bin 500 dolar ele geçirildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Bitmeyen dolandırıcılık yöntemi! Adınız Törer soruşturmasına karıştı diyen adama 800 gram altınını kaptırdı
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