Bıyıkları sayesinde 6 çocuk büyüttü 3 dükkan 1 ev aldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Memili Rüştüoğlu (76) 1988 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan Dünya Bıyık Şampiyonasında 1 metre 80 santim uzunluğundaki bıyıkları ile birinci oldu. Dünya rekoru kırarak bıyık şampiyonu olan Rüştüoğlu, bıyıklarının sağladığı şöhret sayesinde dünyayı gezdi. Dünyanın en uzun bıyığına sahip olan tek kişi olduğunu belirten Memili Rüştüoğlu, bıyıklarıyla olan 42 yıllık serüvenini SABAH'a anlattı.

"BIYIKLARIM SAYESİNDE 74 ÜLKE GEZDİM"

Berlin'de dünya bıyık şampiyonu olduktan sonra şöhretin kapılarının kendisine açıldığını belirten Memili Rüştüoğlu; "Bıyıklarımı büyütmeye 25 yaşında başladım. Şuanda 76 yaşındayım. Ben zamanında çok babayiğit biriydim. Kandınlar bıyıklarıma çok hayrandı. Öyle olunca bıyıkları daha fazla uzatmaya karar verdim. Almanya'nın başkenti Berlin'de dünya bıyık şampiyonasına katıldım. Bu yarışmada 1 metre 80 santim ile dünya rekoru kırdım Bıyıklarımla şöhreti yakaladım.1.90 metreyken kestiğim bıyığım sayesinde çok para kazandım. Bu bıyıklar bana 74 ülke gezdirdi. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu, yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı" dedi.

BIYIKLARIMLA 4 ÇOCUK BÜYÜTÜP, 3 DÜKKÂN BİR EV ALDIM

Bıyıkları sayesinde çok paralar kazandığını belirten Memili Rüştüoğlu; "Eşim bıyıklarıma vurularak benimle evlendi. Ben şuanda emekli değilim. Esnafta değilim. Ama hiçbir şeye de ihtiyacım yok. Ben bıyıklarım sayesinde günde 5 bin dolardan aşağı para kazanmıyordum. Hem yarışmalardan hem de fotoğraf çekimlerinden ciddi paralar kazanıyordum. Bıyıklarım sayesinde kazandığım paralarla Göksun ilçesinde bina aldım. Şimdi bir evim ve 3 dükkânım var. Buradan gelen kira gelirlerim var. Bana tüm bu kapıları bıyıklarım açtı" diye konuştu.

42 YIL SONRA BIYIKLARINI KESTİ

Bıyıklarının kendisinin gelir kapısı olduğunu belirten Memili Rüştoğlu, yaşlanınca bıyıklarını kestiğini söyledi. Bıyıklarının bakımının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Rüştüoğlu; "Bıyıklarım yüzünden otobüse yâda minibüsü zor biniyordum. Sürekli bir yerlere takılıyorlardı. Ayrıca bıyıkların bakımı da zaman alıyordum. Hal böyle olunca 42 yıldır hiç kesmediğim bıyıklarımı kestim. Sol bacağımda rahatsızlığım nedeniyle kesilince artık yarışlara da katılmadığım için kısa bıyık bıraktım" dedi.