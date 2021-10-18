Biyobozunur atık projesi Başiskele’de hayat buldu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu önderliğinde geçtiğimiz hafta yoğun bir katılımla gerçekleştirilen tanıtım programında Derince ile birlikte pilot bölge seçilen Başiskele'de sebze ve meyve atıkları gübreye dönüştürülmeye başlandı. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü ve gönüllülerin katılımıyla pazar ve marketlerden toplanan atık sebze ve meyveler ayrıştırıldı. Ayrıştırılan ürünler daha sonra kompost gübreye dönüştürülmek üzere harmanlanarak bekletilmeye bırakıldı.

GELECEK NESİLLERİMİZ İÇİN BÜYÜK KAZANÇ

Başiskele Belediyesi olarak Sıfır Atık Seferberliği'ne çok önem verdiklerini dile getiren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi'nde de yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi,""Biz ilçemizde temizlik çalışmalarına çok büyük önem verirken sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda da çok titiz davranıyoruz. Katı Atık Aktarma İstasyonu projemizi hayata geçirerek bu konuda sıfır atık konusunda güzel bir iş gerçekleştirdik. Hem çevremizi korumak için hem zamandan hem de ekonomik yönden büyük tasarruf sağladık. Biyobozunur Atık Yönetimi Projesiyle de, ilçedeki pazar ve marketler başta olmak üzere sebze ve meyve halinin ilçemiz sınırları içerisinde bulunmasından dolayı yine ülkemize, tarımımıza ve gelecek nesillerimize büyük kazanımlar sağlayacağız. Ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlı olsun."

DAHA SAĞLIKLI VE VERİMLİ TARIM

Farklı il ve ilçelerde de uygulaması olan "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi" ile pazar yerleri olmak üzere, restoran ve marketlerde ortaya çıkan sebze ve meyve atıklarının yeniden tarıma kazandırılması ve kimyasal gübreden kaçınılarak daha sağlıklı bir tarımla biyoçeşitliliğin arttırılması sağlanacak.