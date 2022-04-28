Biyonik kolla ilk iş günü mutluluğu

AYDIN'DA elektrik akımına kapılması sonucu iki kolunu kaybeden, toplanan bağışlarla iki biyonik kol protezi takılan Samet Aktepe, işe başlamanın mutluluğunu yaşıyor. İncirliova ilçesinde çatı onaran babasına yardım ettiği sırada elektrik akımına kapılan Aktepe, hastanedeki müdahaleyle kurtarılmasına rağmen iki kolunu ve omuzlarının bir bölümünü kaybetti. Aktepe'nin biyonik kol protezi hayalini gerçekleştirmek için valilik onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.Kampanyada gerekli olan 2 milyon liranın toplanmasının ardından Aralık 2021'de ameliyata alınan Aktepe'ye iki biyonik kol takıldı. Yeni kollarına hızla alışan Aktepe, İncirliova Belediyesi'nde işe başlayarak çifte mutluluk yaşadı. Biyonik kollarıyla Halkla İlişkiler Birimi'ndeki görevini zorlanmadan yerine getiren Aktepe, belediyeye başvuran vatandaşlara destek oluyor, bazı evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlıyor. Aktepe "Kaza sonrası psikolojik açıdan zor günler geçirdim. Kollarıma kavuşmam sürecinde çok yardım gördüm, şimdi de buraya gelen insanlara ben yardımcı olacağım" dedi. AA