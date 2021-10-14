Türkiye
onu, çamurlu lastik ayakkabılarını çıkarıp markete girdiği ve alışveriş yaptıktan sonra çıkıp ayakkabılarını tekrar giyerek evine gittiği görüntülerle tanıdı. Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde 30 yıldır çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Arif Erkara
(54), eşi Gülizar Erkara
ile yetiştirdikleri pırasaları pazarcılara satıyor. Kışın ise seralarda üretim yapan Erkara, SABAH'a konuştu:
Yıllardır aynı marketten alışveriş yapıyorum. O gün de tarlada çalıştığım için ayakkabılarım çamur içindeydi. Market kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkarıp girdim. Tertemiz marketi kirletmeye hakkım yoktu. Ben de esnaflık yaptım. O markete, çamurlu ayakkabılarımla girsem kimse bana, "Niye böyle girdin" demezdi. Ama öyle girmek, bizim aile terbiyemize yakışmaz. Biz, aileden böyle gördük.
İnternette yayınlanan görüntüleri, yüz binlerce kişi izleyip beğenmiş. Hiç tanımadığım insanlar arayıp, "Sen ne güzel bir insansın" diyerek tebrik etti. Süleyman Demirel Üniversitesi
'nde Dış Ticaret Lojistik bölümünde okuyan küçük oğlum Alim Erkaya
gitar çalıyor. Benim görüntülerimin internette yüz binerce kez izlendiğini görünce, "Baba yıllardır gitar çalıyorum, bu kadar tıklanmadım. Seninle gurur duyuyorum" dedi. Öğretmen olan oğlum da davranışımı tebrik etti.
HERKES ONU SORUYOR
Gülizar Erkara eşinin dünyanın en cana yakın insanı olduğunu söyleyerken, marketin sahibi Zafer Çetin
ise "Arif amca yüreği güzel bir insandı. Sadece Kumluca'nın değil tüm Türkiye'nin sevgisini kazandı. Görüntüler yayınlanınca, marketim de ünlü oldu. Yüzlerce kişi gelip, 'Olayın geçtiği yer burası mı' diye sordu. Her gelen, Arif Amca'ylap tanışmak görüşmek istiyor" dedi.