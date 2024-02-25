Bir avuç çekirdek kalbi koruyor cildi parlatıyor

Severektükettiğimiz lezzetli atıştırmalıklardan biri olan ay çekirdeğinin kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok faydası var. Diyetisyen ve yazar Rhyan Geiger, E vitamini, demir, çinko, magnezyum, bakır, selenyum, manganez folat ve B vitaminleri gibi zengin bir içeriğe sahip çekirdeğin faydalarını sıraladı. Geiger'ın tuzsuz ve bir avuç tüketilmesini tavsiye ettiği çekirdeğin faydaları şunlar;Kalp sağlığını destekler.Bağışıklığı güçlendirir.Tiroid sağlığını destekler.Sindirimi kolaylaştırır.Sağlıklı büyümeye, gelişmeye ve onarıma yardımcı olur.Cildi güçlendirir, parlatır.