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Giriş Tarihi: 26.2.2024

Bir avuç çekirdek kalbi koruyor cildi parlatıyor

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Bir avuç çekirdek kalbi koruyor cildi parlatıyor
Severek tükettiğimiz lezzetli atıştırmalıklardan biri olan ay çekirdeğinin kalp sağlığından cilt sağlığına kadar birçok faydası var. Diyetisyen ve yazar Rhyan Geiger, E vitamini, demir, çinko, magnezyum, bakır, selenyum, manganez folat ve B vitaminleri gibi zengin bir içeriğe sahip çekirdeğin faydalarını sıraladı. Geiger'ın tuzsuz ve bir avuç tüketilmesini tavsiye ettiği çekirdeğin faydaları şunlar;
Kalp sağlığını destekler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Tiroid sağlığını destekler.
Sindirimi kolaylaştırır.
Sağlıklı büyümeye, gelişmeye ve onarıma yardımcı olur.
Cildi güçlendirir, parlatır.
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Bir avuç çekirdek kalbi koruyor cildi parlatıyor
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