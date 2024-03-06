AK Parti Menteşe Belediye Başkan adayı Şadi Ballı’dan proje mesajı

Cumhur İttifakı Menteşe Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Şadi Ballı, seçim çalışmaları kapsamında STK ve Mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçe merkezinde sırasıyla Muğla Ticaret Borsası, Menteşe Ziraat Odası, Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası, MÜSİAD, Diş Hekimleri Odası, Türk Telekom Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğini ziyaret eden Ballı ve beraberindekiler, akşam da Çamoluk, Göktepe ve Esençay mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Gittikleri mahallelerde meşalelerle eşliğinde coşkuyla karşılanan Ballı, Esençay Mahallesinde eşi Gonca Ballı ve İlçe Başkanı Mustafa Algan ile davul zurna eşliğinde Muğla Zeybeği oynadı.

PROJELERİMİZ HAZIR

Kahvehanelerde mahalle sakinlerinin talep ve sıkıntılarını dinleyen Ballı, sorunların çözümü için projelerinin hazır olduğunu söyledi.

"Artık hizmeti yarıştırma vakti geldi" diyen Ballı, Menteşe halkı olarak hizmetsizliğin ne olduğunu gördüklerini, bu nedenle vatandaşlara hizmetkar olmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Ballı, kimse hakkında olumsuz konuşmayacağını belirterek, demokratik bir seçim süreci yürüteceklerini ve 1 Nisan sabahı Menteşe'ye hizmet için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "İktidar partisinin belediyesi olmadığımız için size hizmet getiremedik' diyenlere inanmayın. Aydın ve Eskişehir de muhalif belediye. Oralar uçtu gitti. En uygar kent Muğla'da hizmetsiz, öksüz ve yetim kaldık. Tüm iller başını alıp gitti. Biz çağın 20 yıl gerisinde kaldık. Menteşe'de sinema yok. Yıl 2024 biz başka illere sinemaya gidiyoruz. Bu bize hak mı reva mı? Kimin ne yaptığıyla ilgilenmeyeceğiz. Olmayanları oldurmaya geliyoruz. Biz Atatürk'ün izinde, çağdaş, uygar, laik bir Menteşe'yi hizmetle buluşturmaya geliyoruz. Bu kenti Avrupa şehri yapmaya geliyoruz."

Atatürk ilkelerinin kimse tarafından siyasi malzeme yapmaması gerektiğini vurgulayan Ballı, "Buna asla izin vermeyelim. Birilerinin dilinde olanlar bizim gönlümüzde. Biz de Muğla'nın evladıyız. Hizmet için değil elimizi, kolumuzu, tüm vücudumuzu taşın altına koymaya hazırız. Aday adayı iken çalıştıkları kadar şimdi çalışmıyorlar. Neden? Çünkü 'Ceketimizi koysak kazanırız' diye düşünüyorlar. Ama işler değişti. O Muğla'nın Efesi Şadi Ballı meydana çıkana kadardı. Artık pabuç pahalı." diye konuştu.

Ballı'nın konuşması sırasında kuvvetli sağanak nedeniyle mahallede elektrikler kesildi. Kahvehanede toplanan kalabalık, cep telefonlarının ışığını açarak, Ballı'nın konuşmasına devam etmesini sağladı.