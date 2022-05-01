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Giriş Tarihi: 1.5.2022 13:08 Son Güncelleme: 1.5.2022 13:24

“Biz pişirelim siz ulaştırın” uygulaması, 25 bin kişiye dokundu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
“Biz pişirelim siz ulaştırın” uygulaması, 25 bin kişiye dokundu

Kayseri Talas Belediyesi’nin ilk kez geçen yıl Ramazan ayında başlattığı “Biz Pişirelim Siz Ulaştırın” uygulaması bu yıl da yüzleri güldürdü. Her gün bin kişiye yapılan yemek dağıtım uygulamasından şu ana kadar 25 bin kişi yararlandı.

İki yıldır sürdürülen uygulama sayesinde vatandaş-belediye iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor. Talas Belediyesi'nin tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler yardıma muhtaç, yaşlı, hasta, engelli ve öğrencilere yine vatandaş eliyle ulaştırılıyor. Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00'de başlayıp iftar saatine kadar devam eden uygulama kapsamında Atatürk Bulvarı Osmanlı Evi, Yenidoğan Mahalle Muhtarlığı önü, Tablakaya Mahallesi Nikah Salonu önü ve Mevlana Mahalle Meydanı Şeffaf Oda önü olmak üzere 4 noktada paketler halinde sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

25 BİN KİŞİ YARARLANDI

Günlük bin kişilik olarak hazırlanan yemekler, Ramazan ayı boyunca toplam 25 bin kişiye ulaştırıldı. Uygulamaya ilişkin görüşlerini aktaran Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde hareket edip vatandaşlarla gönül köprüsü kurduklarını belirterek, "Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine vatandaşlarımızın aracılığıyla iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, bizi nice Ramazanlara ve ardından bayramlara ulaştırsın" dedi.

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“Biz pişirelim siz ulaştırın” uygulaması, 25 bin kişiye dokundu
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