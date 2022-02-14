"Biz senin eski komşunuz" deyip evine girdiler! 100 gram altını çalıp kaçtılar

Eyüpsultan'da bir hastaneye giden 70 yaşındaki Gülveren S. hastane çıkışında 3 kadın ile karşılaştı. Kadınlar kendisine biz senin komşunuz san ayardım edelim. Gel seni evine bırakalım diyerek bir taksi tutup birlikte bindiler. Ardından yaşlı kadın ile sohbet ede ede evin içine kadar girdiler. İçlerinden birisi kadını oyalarken diğerleri bir şeyler bakma bahanesiyle evde gezindi. Kısa sürede evin altını üstüne getiren kadınlar aradıklarını da buldular. Yaşlı kadının birikimi olan 100 gram altını alıp kayıplara karıştılar.



Çıkarken de kendilerine de oturmaya davet etmeyi ihmal etmediler. Yaşlı kadının oğlu durumu fark edince hemen polisi aradı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.