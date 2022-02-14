Haberler Yaşam Haberleri "Biz senin eski komşunuz" deyip evine girdiler! 100 gram altını çalıp kaçtılar
Giriş Tarihi: 14.2.2022 16:06 Son Güncelleme: 14.2.2022 16:13

"Biz senin eski komşunuz" deyip evine girdiler! 100 gram altını çalıp kaçtılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Biz senin eski komşunuz deyip evine girdiler! 100 gram altını çalıp kaçtılar

İstanbul Eyüpsultan’da hastane etrafını mesken tutan dolandırıcılar 70 yaşındaki yaşlı kadının yanına gelip “biz senin eski komşunuz, sana yardım edelim” dediler. Yaşlı kadında onlara inandı birlikte taksiye binip evine geldiler. Yaşlı kadın ile birlikte eve giren 3 kadın konuşup sohbet etmeye başladı. İçlerinden biri oyalarken diğeri ise içeride bulunan 100 gram altını çalıp kaçtı. Kameraları inceleyen polis şimdi o hırsızların peşine düştü.

Eyüpsultan'da bir hastaneye giden 70 yaşındaki Gülveren S. hastane çıkışında 3 kadın ile karşılaştı. Kadınlar kendisine biz senin komşunuz san ayardım edelim. Gel seni evine bırakalım diyerek bir taksi tutup birlikte bindiler. Ardından yaşlı kadın ile sohbet ede ede evin içine kadar girdiler. İçlerinden birisi kadını oyalarken diğerleri bir şeyler bakma bahanesiyle evde gezindi. Kısa sürede evin altını üstüne getiren kadınlar aradıklarını da buldular. Yaşlı kadının birikimi olan 100 gram altını alıp kayıplara karıştılar.

Çıkarken de kendilerine de oturmaya davet etmeyi ihmal etmediler. Yaşlı kadının oğlu durumu fark edince hemen polisi aradı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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"Biz senin eski komşunuz" deyip evine girdiler! 100 gram altını çalıp kaçtılar
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