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Giriş Tarihi: 28.11.2021 14:55

Bizans manastırında kaçak kazıya suçüstü baskın

İHA
Bizans manastırında kaçak kazıya suçüstü baskın

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Bizans manastırında kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Karabelen mevkiinde bulunan tarihi Bizans manastırı çevresinde 27 Kasım Cumartesi günü izinsiz kazı yapılacağı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Aynı gün saat 18.00 sıralarında KOM Şube Müdürlüğü, Konyaaltı İstihbarat Kısım Amirliği ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, U.Y., M.A. ve F.K. isimli şüpheli şahıslar söz konusu bölgede dedektör ile arama yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

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Bizans manastırında kaçak kazıya suçüstü baskın
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