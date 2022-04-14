Demet’in teyzesi, SABAH’a konuştu: Bize hayatı zindan ettiler

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kafede çalışan Demet A. (21) iddiaya göre eski patronu Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci (22) tarafından bıçak zoruyla kaçırılıp saatlerce işkence gördüğünü belirterek şikâyetçi oldu. Demet A.'nın teyzesi Zeynep Çoban, SABAH'a konuştu: "5 gündür gecemiz gündüzümüz yok. Bize olaydan sonra aracı göndererek 'Davadan vazgeçin, maddi olarak ucu bucağı olmayacak, fiyatı siz belirleyin' denildi.Yeğenimin orada işe başladıktan 1 ay kadar sonra hal ve hareketleri değişmeye başladı. Yeğenim, "Çalıştığım yerde Murat diye biri var, benim ne kadar güzel olduğumu, hayatımda biri olmasaydı beni hayatını alacağını, benden etkilendiğini söylüyor" dedi. Akşamları eve bırakırken yanağını okşuyormuş. Kafenin genel merkezine mail attım. Kafe müdürü 'Kusura bakmayın bu işi kapatalım' dedi. Biz de uzatmadık. Ama bu durum çok farklı. Bize hayatı zindan ettiler." Demet A.'nın avukatı Furkan Avcı, adli kontrol kararı ile şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Avukatın itirazı kabul edildi.Türkiye, Demet A.'nın eski patronu Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci tarafından gördüğü işkenceyi konuşuyor. Demet'in ardından şüphelilerin işkencesine maruz kalan iç mimar M.K.'nın ifadesine de SABAH ulaştı. Dehşeti her ayrıntısına kadar anlatan M.K., "Murat kolumdan tutup zorla beni daireye soktu. İçerideki kadınlara 'Alın işte Merve bu, istediğinizi yapın' dedi. Saçlarımı ustura ile kesip yüzümde sigara söndürdüler" dedi.