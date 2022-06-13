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Giriş Tarihi: 13.6.2022 14:52

Bize Müsaade filmi konusu nedir? Bize Müsaade oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bize Müsaade filmi konusu nedir? Bize Müsaade oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bize Müsaade filmi TV’de ilk kez bu akşam Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Özellikle sosyal medya üzerinden tanınan ve sevilen oyuncuları bir araya getiren Bize Müsaade konusu ile ilgi çekiyor. Üç arkadaşın akıl hastanesinde yaşadıkları olayları konu edinen film sinemanın ardından ilk defa seyirci karşısında olacak. Peki, Bize Müsaade oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler…

Bize Müsaade filmi oyuncu kadrosuyla özellikle gençlerin sevdiği yapımlardan biri oldu. Beyaz perdenin ardından ilk defa televizyonda seyircisi ile buluşacak yapımın yönetmen koltuğunda filmin başrol oyunlarından Giray Altınok oturuyor. 2019 yapımı film bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de olacak. Peki, Bize Müsaade oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Bize Müsaade konusu…

BİZE MÜSAADE KONUSU

Bize Müsaade, bir iş için akıl hastanesine gittiklerinde kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Tv sektöründen yakın arkadaş olan bir yönetmen, bir oyuncu ve bir senarist, danışmanlık vermek için Büyükada'da bir akıl hastanesine gider.

Üç arkadaş iş için geldikleri hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olur ve bu durum üzerine başhekim Sinan tarafından hastaneye hapsedilir. Hastaneden kurtulmaya çalışan üç arkadaşın, özgürlüklerine kavuşmaları için mükemmel bir plan yapmaları gerekir.

BİZE MÜSAADE OYUNCULARI

Giray Altınok

Fırat Albayram

Sami Aksu

Fatih Al

Ferit Aktup

Ferdi Sancar

Elit Andaç Çam

BİZE MÜSAADE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

'Bize Müsaade' filminin çekimleri, Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları üçgeninde gerçekleşti.

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Bize Müsaade filmi konusu nedir? Bize Müsaade oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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