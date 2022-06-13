Bize Müsaade filmi konusu nedir? Bize Müsaade oyuncuları kimler, nerede çekildi?

BİZE MÜSAADE KONUSU

Bize Müsaade, bir iş için akıl hastanesine gittiklerinde kendilerini beklenmedik durumların içinde bulan üç arkadaşın hikayesini konu ediyor. Tv sektöründen yakın arkadaş olan bir yönetmen, bir oyuncu ve bir senarist, danışmanlık vermek için Büyükada'da bir akıl hastanesine gider.

Üç arkadaş iş için geldikleri hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olur ve bu durum üzerine başhekim Sinan tarafından hastaneye hapsedilir. Hastaneden kurtulmaya çalışan üç arkadaşın, özgürlüklerine kavuşmaları için mükemmel bir plan yapmaları gerekir.