Niğde'de 13 yıl evlat özlemi çeken imam Hasan Hüseyin Arısoy (48) ve Kur'an-ı Kerim öğreticisi Zehra Arısoy (45) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvururak 3 yıl önce 7 yaşındaki R.Y.Y. isimli kız çocuğuna koruyucu aile oldu. Çift, ikinci yaptıkları başvuruyla da 5 aylık D.R.E. isimli kız çocuğunu evlat edindi. Arısoy çifti "İyi ki çocuklarımızı ailemize almışız. Hayatımıza can oldular. Bize nefes, evimize ışık oldular" dedi. Koruyucu ailelik, çeşitli sebeplerle biyolojik ailesiyle yaşayamayan, devlet korumasında olan 0-18 yaş aralığındaki çocukların aile yanında bakım hizmeti anlamına geliyor. Evlat edinme ise terk edilmiş ya da biyolojik ailesinin rızasının alındığı çocukların nüfusa geçirilmesi işlemine deniliyor. AA