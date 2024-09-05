Bizi birleştiren hayat ‘Aşk’la geliyor: Aşkları büyük bir sürprizle başlıyor

GİZEM YERİNİ AŞKA BIRAKTI

Kanal D'nin yeni günlük dizisi Bizi Birleştiren Hayat'ta Kayra Zabcı, Hemşire Yasemin'i, Emir Gülsever de Doktor Burak'ı canlandırıyor. Duayen oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'nun Münevver Hanım'ı oynadığı dizinin ikinci fragmanı yayınlandı. Gizemin yerini aşka bıraktığı yeni tanıtım filminde Münevver Hanım'ın otoriter yapısı da ortaya çıkıyor.

UMUT HER ZAMAN VAR

Yeni fragmanda çalıştıkları hastanede yürürken çarpışan Yasemin ile Burak'ın yakınlaşmasına yer veriliyor. Kader ve acının hüküm sürdüğü bir dünyada ikili arasında yeşerecek olan aşk, izleyiciye de umudun her daim var olduğunu hatırlatıyor.

SAÇLARIN NE GÜZEL

Evine kabul ettiği torunu Mine ile ilgili şüpheleri bulunan Münevver Hanım, küçük kıza evin kurallarını sert bir dille anlatıyor. Mine'nin, Münevver Hanım'a "Senin saçların ne güzel, tıpkı anneminkiler gibi..." dediği anlar da yürekleri ısıtıyor.

ÇEKİMLER İÇİN ÖZEL PLATO

Senaryosunu Berrin Tezcan Dağçınar'ın yazdığı Bizi Birleştiren Hayat'ın yapımcılığını Royal Pictures üstlenirken yönetmen koltuğunda Ayhan Özdemir oturuyor. İstanbul'da özel bir platoda çekilen dizide, Nilgün Kasapbaşoğlu, Kayra Zabcı ve Emir Gülsever'in yanı sıra Şerif Bozkurt, Yeşim Ceylan, Hazal Güzel, Doğaç Gözüdeli, Zelal Barlas, İrem Korkmaz, Ferah Nesrin Yıldırım, Savaş Alp Başar, Elif Naz Sabuncu, Sibel Salihoğlu, Öznur Kula gibi isimler yer alıyor.

PAZARTESİDEN İTİBAREN KANAL D'DE

Bizi Birleştiren Hayat, 9 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 11.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.