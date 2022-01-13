Haberler Yaşam Haberleri ‘Bizi çıkartıp terörle iltisaklı kişilere yer açıyorlar’
Giriş Tarihi: 14.1.2022

‘Bizi çıkartıp terörle iltisaklı kişilere yer açıyorlar’

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‘Bizi çıkartıp terörle iltisaklı kişilere yer açıyorlar’
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Spor İstanbul'da işten çıkarılan işçiler, İBB yönetimini protesto etti. Fatih Karagümrük'teki Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler, 'Kılıçdaroğlu bizimle nasıl helalleşecek', 'Haksızlığa dur diyoruz', 'Zulme sessiz kalmıyoruz' sloganları attı. İşçilerin İBB yönetimini protesto ettiği anlarda, İBB güvenlik görevlilerinin, Spor İstanbul binasının kapısına zincir vurarak kapatması, büyük tepki çekti. İşten çıkartılan Rasim Yağar, "İBB yönetimi, taraflı uygulamalar ve ideolojik yaklaşımlarla toplum arasında kutuplaşmalara sebebiyet veriyor" dedi. 15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir ise "Bu vatan için 15 Temmuz'da sokağa çıktım. İBB önünde vuruldum ve yüzde 89 engelim var. Bizi çıkartıp yerimize terörle iltisaklı kişileri dolduruyorlar" diyerek İBB yönetimine tepki gösterdi.

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‘Bizi çıkartıp terörle iltisaklı kişilere yer açıyorlar’
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