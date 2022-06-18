Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu

Çağan Irmak imzalı filmlerden biri olan Bizi Hatırla bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak. TV'de ilk kez yayınlanacak olan yapımın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Filme ilişkin detayları merak edenler, Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu…
BİZİ HATIRLA KONUSU
Kaan, başarılı bir iş insanıdır. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref'i ise biraz ihmal etmiştir. Babası hastalanınca Kaan, yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul'a, evine getirmeyi tercih eder. Eşref Bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçinde bulundukları güç durum, özellikle Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir vicdan muhasebesini gerektirecektir.
BİZİ HATIRLA OYUNCULARI
Altan Erkekli
Tolga Tekin
Özge Özberk
Binnur Kaya
Sumru Yavrucuk
Su Burcu Yazgı Coşkun
Yeşim Gül Akşar
Yönetmen: Çağan Irmak
Senarist: Çağan Irmak
BİZİ HATIRLA NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri İzmir'in Foça ilçesinde yapılmıştır. Eşref'in oğlu Kaan'ın işi gereği çekimlerin büyük bir kısmı da İstanbul'da yapılmıştır.