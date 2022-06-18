Haberler Yaşam Haberleri Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 18.6.2022 16:08

Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu

Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu

Bizi Hatırla filmi bu akşam TV’de ilk kez ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Altan Erkekli ve Tolga Tekin’in başrollerde yer aldığı yapım, Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi gibi sorularla filmseverler tarafından araştırma konusu oldu. Yerli dram türündeki filmin çekildiği yer, yapım yılı ve konusu, filmi izlemeye hazırlananlar tarafından mercek altına alındı. İşte Bizi Hatırla konusu ve oyuncuları…

Çağan Irmak imzalı filmlerden biri olan Bizi Hatırla bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak. TV'de ilk kez yayınlanacak olan yapımın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Filme ilişkin detayları merak edenler, Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu…

BİZİ HATIRLA KONUSU

Kaan, başarılı bir iş insanıdır. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref'i ise biraz ihmal etmiştir. Babası hastalanınca Kaan, yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul'a, evine getirmeyi tercih eder. Eşref Bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçinde bulundukları güç durum, özellikle Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir vicdan muhasebesini gerektirecektir.

BİZİ HATIRLA OYUNCULARI

Altan Erkekli

Tolga Tekin

Özge Özberk

Binnur Kaya

Sumru Yavrucuk

Su Burcu Yazgı Coşkun

Yeşim Gül Akşar

Yönetmen: Çağan Irmak

Senarist: Çağan Irmak

BİZİ HATIRLA NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İzmir'in Foça ilçesinde yapılmıştır. Eşref'in oğlu Kaan'ın işi gereği çekimlerin büyük bir kısmı da İstanbul'da yapılmıştır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA