Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? TV’de ilk kez yayınlanan Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu

Çağan Irmak imzalı filmlerden biri olan Bizi Hatırla bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak. TV'de ilk kez yayınlanacak olan yapımın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk gibi isimler yer alıyor. Filme ilişkin detayları merak edenler, Bizi Hatırla filminin konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Bizi Hatırla oyuncuları ve konusu…