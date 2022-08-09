Bizi zehirleyenlere gereken dersi vereceğiz

CHP'li belediyeler eski Türkiye'yi aratmıyor. İstanbul'da CHP'li belediye denince akla gelen çöp dağları, bu kez Esenyurt'ta ortaya çıktı. Esenyurt Belediyesi'nin Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde konutların arasına kurduğu kaçak çöp toplama merkezi, çevrede oturan vatandaşları isyan ettirdi. Mahalle sakinleri kötü kokudan evlerinin camların açamaz hale gelirken, çöplere üşüşen martı, karga ve köpeklerle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Mahalle Muhtarı İlhan Aydemir'den sonra bölge halkı da yaşadıkları mağduriyeti SABAH'a anlatırken, belediye yönetimine sert tepki gösterdi: İşte o tepkiler:Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hem de Esenyurt Belediyesi CHP tarafından yönetiliyor. Yaşadığımız sorun 1994 öncesini tekrar bize yaşatıyor. O dönem İstanbul'un genelinde çöp dağları vardı. AK Parti döneminde 2019 yılına kadar böyle bir durum yaşanmadı. 2019 seçimlerinden sonra mahallemize çöp dökülmeye başlandı. Bu yönetim anlayışı aradan geçen onca zaman sonra bile kendini değiştirmemiş.Defalarca şikayet ettik, dikkate alınmadı. Evimizin önüne kaçak çöp dökümü yapılıyor. Burası yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerekirken belediye çöp sahası yaptı. Evimizde kokudan dolayı cam açamıyoruz. Martılar, kargalar, köpekler de burayı mesken tuttu, çöpleri parçalayıp dağıtıyorlar. Bu mahallenin kaderi bu değil. Esenyurt Belediyesi'ni işini yapmaya çağırıyoruz. Eğer bizi bu şekilde zehirlemeye devam ederseler zararlı çıkacak olan onlardır. Bu işe bir dur denmesi gerekiyor.Belediye bu duruma kör, sağır, dilsiz. Koku bir yana hava kararınca buralarda gezilmiyor, köpekler çöplere hücum ediyor. Can güvenliğimiz de maalesef yok. Korkuyoruz çocuklarımıza ya da bizlere de saldırırlar diye. Belediye bu mahalleden ne istiyor bilmiyoruz. Sürekli şikayet ediyoruz. Artık ne diyeceğimizi şaşırdık. İstanbul gibi bir metropolde çöplerle burun buruna, pis kokuyla yaşıyoruz. Bunlara gereken cevabı biz zamanı geldiğinde vereceğiz.