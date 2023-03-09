‘Bizim annemiz gibiydi’

Adana'da yıkılan Ekim Apartmanı'nın enkazında hayatını kaybeden Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Zuhal Taşkın'ın öğrencileri, öğretmenlerinin mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü. Çok sevdiklerini öğretmenlerini kaybeden öğrenciler, "Her derdimize koşar, sorunlarımızı çözmek için elinden geleni yapardı. Bizim anneniz gibiydi" dediler. Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cem Cura ise, "Zuhal hocamız eğitim gönüllüsü, çocukların tüm sorunlarıyla ilgilenen bir öğretmenimizdi. Öğrenciler çok üzgün. Anneleri gibiydi. Rehberlik anlamında çok çalışmalar yaptı. Gençlere nasıl davranacağını çok iyi bilirdi. Çocuklar sorunlarını onunla paylaşırdı. Hayatlarında bir rehber gibiydi" diye konuştu.