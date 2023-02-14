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Giriş Tarihi: 15.2.2023

‘Bizleri bu sevgi ayağa kaldıracak’

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘Bizleri bu sevgi ayağa kaldıracak’
SOSYAL medyadan örgütlenen bir grup gönüllü, depremden etkilenen Malatya'daki çocukların psikolojik rehabilitasyonu için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteği ile çeşitli etkinlikler düzenliyor. Gönüllü Davut Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Öğretim Üyesi İrfan Çalık ile sosyal medyada oyuncak kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan 5 minibüs oyuncak kente getirildi. Oyuncakların dağıtımı esnasında iki gönüllü palyaço çocukları eğlendirdi. Malatya'da yaşayan Murat Eren, "Canımıza can, kanımıza kan oldular. Bizleri bu sevgi ayağa kaldıracak" dedi. Bu arada depremin ardından Kızılay'ın psikososyal destek ekipleri ve gönüllüleri depremden etkilenen vatandaşlar için psikolojik ilkyardım çalışmalarını sürdürüyor. 53 kişilik psikososyal ekibi, ruhsal travmalara karşı depremzedelere psikolojik ilk yardım sağlıyor.

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‘Bizleri bu sevgi ayağa kaldıracak’
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