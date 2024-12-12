BJK AVRUPA MAÇI CANLI YAYIN KANALI VE SAATİ: Bodo/Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodo Glimt-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Geride kalan 5 haftada 2 galibiyet ve 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. sırada yer alırken; 7 puanı bulunan Bodo/Glimt, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Peki; Bodo/Glimt Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
BODO/GLIMT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'te Bodo/Glimt'in konuğu olacak.
Bodo/Glimt Beşiktaş maçı, 12 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ AVANTAJI ELİNE ALMAK İSTİYOR
Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.
Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.
Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.
SAVUNMADA BİRÇOK SAKAT VAR
Beşiktaş'ta yarınki kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.
Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.
Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek.
Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu.
Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.
CHAMBERLAİN MÜCADELEDE YOK
Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.
Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.