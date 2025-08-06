BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: St Patrick’s Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

St Patrick's ve Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e mağlup olan Beşiktaş, bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, İrlanda temsilcisi St Patrick's ile eşleşerek ilk maçını İrlanda'da oynayacak. Peki, St Patrick's – Beşiktaş Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?



