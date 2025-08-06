Haberler Yaşam Haberleri BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 6.8.2025 07:24

BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nden elendikten sonra yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam ediyor. 3. ön eleme turunda İrlanda ekibi St Patrick’s ile eşleşen siyah-beyazlılar, bu hafta deplasmanda ilk maçına çıkacak. Shakhtar Donetsk karşısında sergilediği kötü performans ve sahadaki durgunlukla eleştirilen Beşiktaş, St Patrick’s karşısında avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor. Peki, St Patrick’s - Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu mücadelesi bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: St Patrick’s Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

St Patrick's ve Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk'e mağlup olan Beşiktaş, bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele etmeye devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, İrlanda temsilcisi St Patrick's ile eşleşerek ilk maçını İrlanda'da oynayacak. Peki, St Patrick's – Beşiktaş Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ST PATRICK'S-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

St Patrick's ile Beşiktaş arasında UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı 7 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Tallaght Stadı'nda oynanacak mücadelede Sloven hakem David Smajc görev yapacak. Yardımcı hakemler ise David Gabrovec ve Tomaz Cerne olacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

ST PATRICK'S-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

St Patrick's Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal ilerleyen günlerde belli olacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş mücadelesi, Konferans Ligi 3. ön eleme turu kapsamında 14 Ağustos Perşembe günü Dolmabahçe'de gerçekleşecek. Beşiktaş, taraftarının önünde avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

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BJK KONFERANS LİGİ MAÇI: St Patrick's Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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