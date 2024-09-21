Blaundos Antik Kenti’nde önemli bir keşif yapıldı

1 Temmuz 2024 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları sırasında, Ceres (Demeter) Tapınağı'nın batı kısmından bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Baş kısmı eksik olan bu heykel, o dönemin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan eşsiz bir örnek olarak değerlendiriliyor. Heykelin bulunduğu Blaundos Antik Kenti, bölgenin kültürel ve tarihi önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Roma Dönemi'nde önemli bir yerleşim merkezi olan Blaundos, tapınakları, kamu yapıları ve nekropol alanları ile bölgenin arkeolojik mirasında ayrı bir yere sahip.

Bulunan bu eser, sadece antik kent hakkında daha fazla bilgi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Roma dönemi sanat anlayışı ve kültürel mirası hakkında da önemli ipuçları veriyor. Heykel, Uşak Müze Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alınmış olup, en kısa sürede eski ihtişamına kavuşması için titiz bir süreçten geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemizin zengin arkeolojik mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.