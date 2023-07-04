Bleach Karakterler - Bleach Karakter İsimleri, Güç Sıralaması ve Özellikleri

Bleach karakterler Japonya'nın anime havasını hissettirir. Kurgusal yapısının muazzamlığı ile anime konularına farklı boyut kazandırmıştır. Bleach kaptanlar ile birlikte dizi için bahsedilen farklı boyut akışı sağlanmış ve böylece izleyiciye aktarılmıştır. Bunun yanında Bleach kadın karakterler, Bleach en güçlü karakterler de yer almaktadır. Bu özellikler farlı ama bir bütünü ifade eden şekildedir. Ayrıca bu dizi de karakterlerin özellikleri gibi karakter güç sıralaması da ilgi çekmektedir.

Bleach Karakterler

Bleach karakterler ile birlikte Japonya'nın anime havasını hissederiz. Bleach üzerinde bu kadar fazla durulmasının nedeni yaklaşık 369 bölüm yayınlanmasıdır. Bu sayı çoktur. Dolayısıyla Bleach anime dizisinin izleyici tarafından ilgi duyduğu söylenebilir. Beğenilen anime diziler genelde konusu için beğenilir. Bleach anime dizisinin de farklı olarak nitelendirilecek konusu vardır. Konusunu kategorilere dahil edecek olursak komedi, aksiyon, macera, süper güçler ve doğaüstü güçler kısımlarına dahil etmek uygun olacaktır.

Bleach Anime Dizisinin Konusu

Bleach anime dizisi 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını konu almaktadır. 15 yaşındaki bu çocuğun hayatında birtakım doğaüstü olaylar vardır. Bu olaylar ise bu çocuğun bir özelliğinden kaynaklıdır. 15 yaşında ve adı Kurosaki Ichigo olan bu çocuk ölüler ile konuşabiliyor. Dolayısıyla ölüler ile iletişim kurabiliyor.

Bleach Karakter İsimleri

Her anime dizi ya da filmde olduğu gibi Bleach dizisinde de karakterler ve bu karakterlerin isimleri vardır. Bu karakterlerin her biri farklı özelliğe sahiptir. Fakat burada belirtilecek olan tek şey Bleach karakterlerinin isimleridir.

Baş rolde yer alan kişi Ichigo Kurosaki'dir. Bunun yanı sıra Rangiku Matsumoto, Yoruichi Shihouin, Rukia Kuchiki gibi karakterler de vardır.

Bleach Karakter Güç Sıralaması

Bleach anime dizisi 6 sezondan oluştuğu için güç sıralaması yapılırken birbiriyle bağlantılı olamayan karakterler verilebilir. Aynı zamanda bu karakterler farklı sezonlardan da olabilir. İlk sırada Yhwach karakteri vardır.

YHWACH

Bu Bleach karakteri normalde ilk başlarda en güçlü olmamıştır. Edindiği bazı özellikler onun çok güçlü sıfatını kazanmasına neden olmuştur. Kendisi ruh kralı ile birleşmiştir ve birçok özellik peş peşe gelmiştir. Örneğin geleceği görme ve en önemlisi gelecek, kader gibi konuları manipüle etme özelliğine sahiptir.

ICHIBE HYOSUBE

Bu Bleach karakterinin güçlü olmasındaki neden ruh kralının sarayını korumasıdır. Bu nedenle kendisini güç sıralamasına dahil edebiliriz.

JUNGRAM HASCHWALTH

Bu Bleach karakteri, Yhwach karakteri ile aynı güç sıralamasına eşittir diyebiliriz. Çünkü Yhwach Jungram'ı sağ kolu olarak görmektedir.