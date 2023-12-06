BM’den Gazze açıklaması: Saldırıların tekrar başlaması yardımlara erişimi zorlaştırdı

"2 MİLYONDAN FAZLA SİVİL NÜFUSU İÇİN BİR FELAKETTİR"

Açıklamada, "Trajik bir şekilde, umutsuzca ihtiyaç duyulan bu ilerleme artık kayboluyor. Yeniden başlayan çatışmalar, yardım dağıtımını neredeyse imkansız hale getiriyor ve insani yardım çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atıyor. Her şeyden önce bu, Gazze'nin tek yaşam kaynağı gıda yardımı olan 2 milyondan fazla sivil nüfusu için bir felakettir" ifadeleri yer aldı.