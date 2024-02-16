BM’den Refah uyarısı: Saldırı, Filistinli siviller için yıkıcı olacaktır

BM'den yapılan son dakika açıklamasında "Refah tüm insani yardım operasyonunun merkezinde yer alıyor. Şehre yönelik topyekün bir saldırı, zaten hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli siviller için yıkıcı olacaktır" ifadeleri kullanıldı...