BM’nin en iyi turizm köyleri listesine girdiler

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün açıkladığı 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde Türkiye'den dört köy yer aldı. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından 52 köy ödüle layık görüldü. Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köyleri, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kırsal turizmi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.