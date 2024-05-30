Böbreği için mi öldürüldü?

Zonguldak'ta geçen yıl 10 Kasım'da yanmış halde cesedi bulunan, kaçak ocakta çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşma 12 saat sürdü. Tutuklu sanıklar ocak sahipleri Enver Gideroğlu ve Hakan Körnöş, Nourtani'nin yakılması eyleminde birbirlerini suçladı. Tutuklu sanık Ahmet Aydın, benzini kuzeni Hakan Körnöş'ün döktüğünü, kendisine de 'dayıoğlu yak gidelim' dediğini söylerken, telefonunu düşürdüğü için ışığından yararlanmak için çakmağı yaktığı sırada Nourtani'nin bir anda alev aldığını söyledi. Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, eşinin ölmeden 1 hafta önce 20 bin dolar karşılığında Enver Gideroğlu'nun 'böbreğinizi bana satın' dediğini anlattı. Meliki, tüm sanıklardan şikayetçi oldu. Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, sanıkların 'Afgan, kimliği yok, kurtulalım bundan' gibi söylemlerle atılı suçlamanın 'insanlığa karşı suçlar' şeklinde değiştirilmesi gerektiğini ve Nourtani'nin böbreğinin alınmış olduğunu düşündüklerini söyledi. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, daha önce adli kontrolü kaldırılan A.Ç.'ye yeniden yurtdışı çıkış yasağı koyarak duruşmayı erteledi. DHA