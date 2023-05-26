Böbreğinden 101 taş çıktı!

Binsüredir şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan 20 yaşındaki Yaman Tab, Kocaeli Şehir Hastanesinde gitti. Tab'ın böbreğinde taş bulunduğu tespit edildi. Hasta ameliyata alındı. Yaklaşık 3.5 saat süren ameliyat sonunda, gencin tek böbreğinden101 taş çıkartıldı. Üroloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güneş "Günde en az iki litre idrar çıkaracak şekilde sıvı alındığında taş oluşumunun yüzde 50 ile 60 arasında azaltıyor. Tuz ve şeker de azaltırsak taş oluşumunu engelleyebiliriz" diye konuştu. Sağlığına kavuşan Yaman Tab "101 tana teş olduğunu tahmin dahi etmedim. Gerçekten görünce şok oldum" dedi.