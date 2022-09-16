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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Böbreğiyle kocasını hayata bağladı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Böbreğiyle kocasını hayata bağladı
Bolu'da yaşayan Gülşen Erbay (31) geçen yıl evlendiği eşi Burakhan Erbay'a (30) böbreğinin birini vererek onun hayata tutunmasını sağladı. 23 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve Kovid-19 geçirdikten sonra böbrekleri işlevini tamamen kaybeden Burakhan Erbay, İstanbul'da özel bir hastanede yapılan nakil sonrası sağlığına kavuştu.



Burakhan Erbay, "Doktorlar nakil olmam gerektiğini söylediğinde annem ve babam gönüllü oldu. Ancak kalp ve şeker rahatsızlıkları olduğu için nakkil gerçekleştirilemedi. Eşim Gülşen böbreğinin birini vermeyi teklif etti. O benim kahramanım. 18 Eylül'de evliliğimizin 1'inci yılı dolacak" dedi. Gülşen Erbay da hiç düşünmeden eşinin sağlığı için her şeyi yapabileceğini söyledi.

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Böbreğiyle kocasını hayata bağladı
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