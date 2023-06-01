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Giriş Tarihi: 1.6.2023 13:22

Böbrek satışına suçüstü… Sahte evraklarla yakalandılar…

İstanbul’da “Böbrek Nakli” için 13 bin dolara anlaşan ve kendilerini “Baba-Oğul” olarak tanıtan sahte evraklarla hastaneye başvuran iki kişi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Böbrek satışına suçüstü… Sahte evraklarla yakalandılar…

"Organ ve Doku Ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Böbrek alıcısı yabancı uyruklu A.H.M.S. ve böbrek vericisi yabancı uyruklu M.A.S., nakil ameliyatı için İstanbul'da özel bir hastaneye başvurdu. İkili kendilerini "Baba-Oğul" olarak tanıttı ve sahte evraklarla müracaat etti. İkilinin arasında herhangi bir kan bağının bulunmadığı tespit edildi. İkilinin böbrek nakli için 13 bin dolara anlaştıkları saptandı. Üç kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İki kişi tutuklandı. İkiliyi araçla hastaneye götüren bir kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Böbrek satışına suçüstü… Sahte evraklarla yakalandılar…
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