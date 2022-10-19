Bocce takımının yıldızına veda

Edirne Merkez Huzurevi'nde yaşamını sürdüren ve Huzurevi Bocce Takımı'nın lisanslı oyuncusu olan 75 yaşındaki Ali Okyay önceki gün tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını yitirdi. Huzurevi çalışanlarının 'Ali Amca'sı olan Ali Okyay'ın vefat haberini Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş sosyal medya hesabından duyurdu. Özbaş, "Bocce takımımızın yıldız oyuncusu Ali Okyay amcamızı ebediyete uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına ve huzurevi camiasına baş sağlığı diliyorum" sözleriyle 8 yıllık Edirne Huzurevi sakinini kaybettiklerini açıkladı. Merhum Ali Okyay'ın cenazesi 17 Ekim Pazartesi günü Lala Şahin Paşa Camisi'nde İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Acı Çeşme Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.