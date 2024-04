Böcekli daireyi kiraladı icralık oldu

Ankara'ya tayin edilen kadın polis memuru A.T'nin, kiraladığı ev başına iş açtı. Hasta annesi ve 12 yaşındaki kızı ile Çankaya'da ev tutan A.T, taşınma masraflarını da kredi çekerek karşıladı. Ancak evde sürekli böcek olduğunu farketti. İlaçlama yaptırmasına rağmen çözüm bulamayan kadın taşınmak istedi.Ev sahibinin masraflarını karşımayacağını söylemesi üzerine kirayı eksik yatıran A.T. hakkında ev sahibi icra takibi başlattı. İcra takibi sürerken evden çıkan A.T. hasar gören tüm eşyaları, taşınma giderlerinin karşılanması için ise ev sahibi hakkında 200 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin talebi doğrultusunda evi inceleyen bilirkişi; evde ölü böcekler nedeniyle taşınmazı kullanmanın imkansız olduğunu ifade etti.