Bodo/Glimt - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, Lig Aşaması'nın 5. haftasında devam ediyor. İtalyan devi Juventus, Norveç'in zorlu deplasmanlarından biri olan Bodo/Glimt'e konuk oluyor. Kritik öneme sahip bu karşılaşmada alınacak bir galibiyet, Juventus'un turnuvadaki kaderini belirleyebilir. Maçın sadece sonucu değil, aynı zamanda son dönemde A takımda süre alan ve performansıyla göz dolduran genç yeteneğimiz Kenan Yıldız'ın teknik direktör Luciano Spalletti tarafından ilk 11'de görevlendirilip görevlendirilmeyeceği de futbol kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.
Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu önemli sınavı için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:
Mücadele, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacaktır.
Karşılaşma, Bodo/Glimt'in sahası olan Aspmyra Stadyumu'nda gerçekleşecektir.
Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 23:00'te başlayacaktır.