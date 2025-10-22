Bodo/Glimt nerenin takımı, hangi ülkede yer alıyor? Galatasaray’ın bugünkü rakibi Bodo/Glimt hakkında merak edilenler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Avrupa futbolunu takip eden taraftarlar, sarı-siyahlı ekibin hangi ülkeden olduğunu ve futbol geçmişini merak ediyor. Bodo Glimt nerenin takımı, hangi ülkeye ait, hangi ligde oynuyor? soruları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Avrupa kupalarındaki başarılı performansıyla dikkat çeken takım, son dönemde birçok futbolseverin radarına girdi. İşte Bodo/Glimt'in kökeni, başarıları ve Galatasaray maçı öncesi son durumu…