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Giriş Tarihi: 29.7.2024 23:31

Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı.

AA
Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ayrıca, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta da 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Bodrum açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
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