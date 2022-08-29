Bodrum Çadır Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Bodrum Çadır Kamp Yerleri ve Yol Tarifi

Bodrum çadır kamp alanları hem doğa ile iç içe olmanızı sağlıyor hem de berrak sularda keyifle yüzmenize yardımcı oluyor. Dinlendirici bir kamp tatili için Bodrum'u tercih edebilirsiniz. Sizin için en iyi denize sıfır Bodrum çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler hakkında bir liste hazırladık. Bodrum'un pek çok bölgesinde karavan ve bungalov kampını da kolaylıkla yapabilirsiniz. Bodrum kamp alanları hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bodrum Kamp Alanları

Bodrum denize sıfır kamp alanları her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bodrum karavan kamp alanları da pek çok kampçının uğrak noktası oluyor. İşte Bodrum'da keyifle kamp yapabileceğiniz birbirinden güzel yerler.

Gümüşlük Halk Plajı Kamp Alanı

Bodrum'un popüler tatil beldeleri arasında yer alan Gümüşlük, toplu taşıma aracıyla kolay bir ulaşım olanağı sunuyor. Ücretsiz kamp yapabileceğiniz alanda tuvalet, duş, şezlong, soyunma kabini gibi imkanlardan da faydalanabilirsiniz. Gümüşlük Halk Plajının çevresinde bulunan market ve büfelerden yiyecek içeceklerinizi temin edebilirsiniz. Gümüşlük Halk Plajı'nın kumsalı tamamen kumdan oluşuyor. Bu kumsal alana gönül rahatlığı ile çadırınızı kurabilirsiniz.

Yahşi Plajı Kamp Alanı

Bodrum'un Bitez semtine yaklaşık olarak 2 km mesafede yer alan Yahşi Plajı, kampçıların uğrak noktaları arasında yer alıyor. Alana ulaşmak için özel aracınızı ya da Bodrum'dan kalkan minibüsleri kullanabilirsiniz. Tertemiz denizi ve kumlu sahili ile görenlerin ilgisini çeken Yahşi Plajı, kamp olanağı olarak herhangi bir imkan sunmuyor. Yine de yakın çevredeki tesislerden ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

Begonvil Türkbükü Kamp Alanı

Çadır ve bungalov kampı yapabileceğiniz Begonvil Türkbükü, güvenlikli bir kamp yeri olarak biliniyor. Sıcak su, duş, tuvalet, mutfak gibi imkanların sağlandığı kamp alanı; Bodrum'un berrak sularında yüzmenize de imkan tanıyor.

Çınar Kamp Alanı

Bodrum'da denize sıfır kamp yapabileceğiniz kampinglerden biri de Çınar Kamping. Bodrum'un Bitez bölgesinde yer alan Çınar Kamping; tuvalet, duş, sıcak su, mangal yakma alanı gibi imkanlar da bulunuyor. Bodrum ve Bitez arasındaki dolmuşları kullanarak kolaylıkla kamp alanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

Volo Kamp Yeri

Geniş bir arazinin üzerinde, zeytin ağaçlarının arasında kamp yapma imkanı sunan Volo Kamping, yerleşim yerlerine uzakta bulunuyor. Bu nedenle kafa dinlemek için ideal bir kamp alanı olarak görülüyor. Evcil hayvanlara da açık olduğundan sıklıkla tercih edilen Volo Kamping içerisinde havuz da bulunuyor. Ayrıca alanda çadır kampının yanı sıra bungalov, karavan ve lüks kabin konaklamalı kamplar da yapabilirsiniz.

Zetaş Kamp Alanı

Bodrum'un en canlı yerlerinden biri olan Gümbet içerisinde yer alan Zetaş Camping, denize kıyısı olmasıyla da tercih ediliyor. Çadır ve karavan kamp konaklamaları için uygun olan alanda tuvalet, elektrik, internet gibi imkanlardan da faydalanabilirsiniz. Muğla'nın ilçelerinden kalkan minibüsler yardımıyla alana ulaşabilirsiniz.