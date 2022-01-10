Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış açıklamasının ardından gözde turizm merkezi Muğla'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Bazı mahallerde yollar sular altında kalırken, sokaklar nehre döndü. Su baskını ve taşkınlar yaşandı. Denizin rengi kahverengiye büründü. Tarım arazileri sular altında kaldı. Marmaris ve Bodrum'da toplam 121 su baskını meydana geldi, 65 kanalizasyon taşması yaşandığı bildirildi. Ekipler, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Muğla Valiliği, şiddetli sağanak yağıştan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı. Olumsuz hava koşullarından dolayı 11-12 Ocak tarihlerinde Bodrum-Datça feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.