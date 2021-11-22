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Giriş Tarihi: 22.11.2021 21:55 Son Güncelleme: 22.11.2021 22:09

Bodrum dünya şampiyonasına hazırlanıyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum dünya şampiyonasına hazırlanıyor

2022 Dünya Optimist Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Bodrum’da, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi’nin de içinde yer aldığı İçmeler mevkiinde bulunan Yelken Kulüp’te yenileme çalışmaları başladı.

4-14 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenecek ve 50 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp'te başlayan çalışmalar kapsamında kayıkhane, derslikler ve iskelede yenileme çalışması başladı.
Optimist ve laserde dünya ve Avrupa şampiyonları çıkartan Bodrum'da, yelken sporunun daha fazla yayılması ve Bodrumlu çocukların daha iyi bir eğitim alması için başlatılan çalışmaların Şubat 2022'de tamamlanması planlanıyor. Yapılacak çalışmalar sonunda Bodrum Belediye A.Ş.'ye ait İçmeler Yelken Kafe de yenilenerek hizmet vermeye başlayacak.

YENİ DÜNYA ŞAMPİYONLARI YETİŞECEK

Yelken kulüpteki çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçmiş yıllarda dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıktığı Bodrum'da yeni şampiyonlar yetiştirmek için yelken sporuna çok önem verdiklerini ifade ederek; "çocuklarımız ve gençlerimizin spora ve sanata yönelmesi için her türlü çalışmaya destek olmaya devam edeceğiz. 2022 yılında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. 50 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun yanı sıra, antrenörleri, ekipleri ve aileleriyle birlikte yaklaşık bin kişiyi Bodrum'da ağırlayacağız. Bu önemli organizasyonu en iyi şekilde tamamlamak için tüm paydaşlarla ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

BODRUM'A YAKIŞAN BİR TESİS OLACAK

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, yenileme çalışmalarının ardından yelken kulübün Bodrum'a yakışan bir tesis haline geleceğini belirterek şunları söyledi: " 2022 Temmuz ayında Dünya Optimist Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Dünya şampiyonasından önce ise mart ayında, bu organizasyon öncesi 10. BIOR'u gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her iki organizasyonda da Bodrum'da onlarca ülkeden yüzlerce sporcuyu ağırlayacağız. Bu iki önemli organizasyon öncesi belediyemizin başlattığı çalışmalarla yelken kulübümüz dünya standartlarına kavuşacak ve Bodrum'a yakışan bir tesis olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim"

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Bodrum dünya şampiyonasına hazırlanıyor
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