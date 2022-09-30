Bodrum Kamp Alanları-En İyi, Deniz Kenarı Bodrum Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Ülkemizin en güzel ve şık tercih edilen tatil beldeleri arasında yer alan Bodrum'da karavan ve çadır kampı yaparak tatil geçirmek isteyenler, bu içeriğimize mutlaka göz atlamalı. Yemyeşil orman ve mavinin en güzel tonlarında denizin bir arada olduğu Bodrum'da samimi bir tatil tercih edenler kamp tercih etmektedir. Bu yazımızda Bodrum denize sıfır kamp alanları ve Bodrum karavan kamp alanları hakkında bilgilere değineceğiz. İşte detaylar...

Bodrum Çadır Ve Karavan Kamp Alanları

Masmavi denizi, ormanları, rengarenk zakkumları ve inci gibi beyaz evleriyle görenlerin hayran olduğu Bodrum'da tatil yapmak için bazı vatandaşlar çadır ve karavan kampı tercih etmektedir. Sizler için Bodrum'daki en çok tercih edilen karavan ve çadır kampı alanlarını listeledik;

Gümüşlük Kamp Alanı

Bodrum'un beğenilen popüler beldelerinden Gümüşlük yerli ve yabancı tatilcilerin tercih ettiği ücretsiz denize sıfır kamp alanlarından birisidir. Yalıkavak yolu üzerinde konumlanan bu kamp alanında WC, duş ve soyunma kabini olanakları mevcuttur. Ücretli otoparkında karavanla konaklamanın mümkün olduğu bu kamp alanında yiyecek ve içecek temini yakınlardaki özel işletmeler ve büfelerden yapılmaktadır.

Türkbükü Çadır Camping

Bodrum'un Türkbükü plajı yakınlarındaki bu kamp alanı, sakin ve huzurlu bir çadır kampı tercih edenlerin mutlaka listesinde yer almaktadır. Sadece 15 çadır kapasitesi olduğu için son derece sakin ve sessiz bir kamp tatili sunmaktadır. Elektrik, su, duş, WC, soyunma kabini ve çamaşır yıkama alanları gibi pek çok imkanın unutulmadığı kamp alanı ücretlidir.

Yahşi Plajı Kamp Alanı

Bodrum'un Bitez beldesinde yaklaşık 2 kilometreli uzaklıktaki Yahşi Plajına konumlanmış kamp alanı denize sıfır çadır kampı yapmak için oldukça güzel bir yer. Hem denizin hem de çadır keyfine bir arada varabileceğiniz Yahşi plajı kamp alanı ücretsizdir. WC, soyunma kabini ve duş olanaklarından plajın ücretli kısmından faydalanabilirsiniz.

Zetaş Camping

Bodrum Gümbet merkezine oldukça yakın bir konumda yer alan Zetaş Camping hem çadır hem de karavan kampı isteyenler için ideal bir kamp alanı. Çevrede bulunan butik, kafe ve müzikli mekanların bulunması kamp tatili yaparken eğlenceli vakit geçirmeyi de mümkün kılmaktadır. Kamp alanında sadece çadır kampı ücretlidir, ayrıca WC, su ve elektrik imkanları bulunmaktadır.