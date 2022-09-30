Haberler Yaşam Haberleri Bodrum Kamp Alanları-En İyi, Deniz Kenarı Bodrum Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:55 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:55

Bodrum Kamp Alanları-En İyi, Deniz Kenarı Bodrum Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Ülkemizin en güzel tatil beldelerinden olan Bodrum, muhteşem doğası ve güzeller güzeli koyları ile en güzel tatillerde ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum’da çadır ve karavan kamp tatilleri, son zamanlarda sıkça tercih edilen faaliyetler arasına girmiştir. Mavi boncuk denizi, enfes manzaraları birbirinden güzel doğal yerlerin bir arada olduğu Bodrum’da kamp tatili yapmak da mümkün. Peki, Bodrum Kamp alanları nerelerdir? Bu sorunun detaylı yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Bodrum Kamp Alanları-En İyi, Deniz Kenarı Bodrum Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Ülkemizin en güzel ve şık tercih edilen tatil beldeleri arasında yer alan Bodrum'da karavan ve çadır kampı yaparak tatil geçirmek isteyenler, bu içeriğimize mutlaka göz atlamalı. Yemyeşil orman ve mavinin en güzel tonlarında denizin bir arada olduğu Bodrum'da samimi bir tatil tercih edenler kamp tercih etmektedir. Bu yazımızda Bodrum denize sıfır kamp alanları ve Bodrum karavan kamp alanları hakkında bilgilere değineceğiz. İşte detaylar...

Bodrum Çadır Ve Karavan Kamp Alanları

Masmavi denizi, ormanları, rengarenk zakkumları ve inci gibi beyaz evleriyle görenlerin hayran olduğu Bodrum'da tatil yapmak için bazı vatandaşlar çadır ve karavan kampı tercih etmektedir. Sizler için Bodrum'daki en çok tercih edilen karavan ve çadır kampı alanlarını listeledik;

Gümüşlük Kamp Alanı

Bodrum'un beğenilen popüler beldelerinden Gümüşlük yerli ve yabancı tatilcilerin tercih ettiği ücretsiz denize sıfır kamp alanlarından birisidir. Yalıkavak yolu üzerinde konumlanan bu kamp alanında WC, duş ve soyunma kabini olanakları mevcuttur. Ücretli otoparkında karavanla konaklamanın mümkün olduğu bu kamp alanında yiyecek ve içecek temini yakınlardaki özel işletmeler ve büfelerden yapılmaktadır.

Türkbükü Çadır Camping

Bodrum'un Türkbükü plajı yakınlarındaki bu kamp alanı, sakin ve huzurlu bir çadır kampı tercih edenlerin mutlaka listesinde yer almaktadır. Sadece 15 çadır kapasitesi olduğu için son derece sakin ve sessiz bir kamp tatili sunmaktadır. Elektrik, su, duş, WC, soyunma kabini ve çamaşır yıkama alanları gibi pek çok imkanın unutulmadığı kamp alanı ücretlidir.

Yahşi Plajı Kamp Alanı

Bodrum'un Bitez beldesinde yaklaşık 2 kilometreli uzaklıktaki Yahşi Plajına konumlanmış kamp alanı denize sıfır çadır kampı yapmak için oldukça güzel bir yer. Hem denizin hem de çadır keyfine bir arada varabileceğiniz Yahşi plajı kamp alanı ücretsizdir. WC, soyunma kabini ve duş olanaklarından plajın ücretli kısmından faydalanabilirsiniz.

Zetaş Camping

Bodrum Gümbet merkezine oldukça yakın bir konumda yer alan Zetaş Camping hem çadır hem de karavan kampı isteyenler için ideal bir kamp alanı. Çevrede bulunan butik, kafe ve müzikli mekanların bulunması kamp tatili yaparken eğlenceli vakit geçirmeyi de mümkün kılmaktadır. Kamp alanında sadece çadır kampı ücretlidir, ayrıca WC, su ve elektrik imkanları bulunmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum Kamp Alanları-En İyi, Deniz Kenarı Bodrum Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA