İstanbul’da can pazarı! 5 çocuk ve bir annenin yaşadığı bodrum katında...

Dehşet evinin adresi Esenyurt Fatih Mahallesi 887 Sokak'tı. Eşi bir süredir cezaevinde bulunan Suriye uyruklu Fatma Nisa ve 5 çocuğunun yaşadığı bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Evin bir odasındaki elektrikli sobadan saçılan kıvılcımlar yerini kısa sürede alevlere bıraktı. Odadan yükselen alevler, koca daireyi dumanla doldurdu. Bu esnada gözlerini zifiri karanlıkta açan anne, ne olduğunu anlayamadan kendini evden dışarıya attı.