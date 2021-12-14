İstanbul’da can pazarı! 5 çocuk ve bir annenin yaşadığı bodrum katında...

Dehşet evinin adresi Esenyurt Fatih Mahallesi 887 Sokak'tı. Eşi bir süredir cezaevinde bulunan Suriye uyruklu Fatma Nisa ve 5 çocuğunun yaşadığı bodrum katındaki dairede yangın çıktı. Evin bir odasındaki elektrikli sobadan saçılan kıvılcımlar yerini kısa sürede alevlere bıraktı. Odadan yükselen alevler, koca daireyi dumanla doldurdu. Bu esnada gözlerini zifiri karanlıkta açan anne, ne olduğunu anlayamadan kendini evden dışarıya attı.
5 ÇOCUK GERİDE KALDI
Sokağa çıkarak rahat bir nefes alan anne Fatma Nisa, üzerindeki şoku atlatıktan sonra geride kalan çocuklarını kurtarmak için çığlıklar arasında tekrar daireye yöneldi. Acılı annenin feryatlarını duyan mahalle sakinleri de, dairede mahsur kalan minikleri kurtarmak için seferber oldu.
Dairenin sokağa bakan camlarını kıran mahalle sakinleri, dairede mahsur kalan bir çocuğu kurtarmayı başarsa da, geride kalan 4 çocuk alevlerin arasında feci şekilde hayatını kaybetti.
Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video
Anne ve bir çocuk hastaneye kaldırılırken, dairedeki yangın ise itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
YÜREKLERİ DAĞLAYAN MANZARA
Yaşanan olayın ardından polis ve zabıta ekipleri, 4 çocuğa mezar olan evde inceleme başlattı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan anne bugün yine evine döndü. Küle dönen dairesinin önünde feryat eden annenin çığlıkları yürekleri dağladı, hayatını kaybeden miniklerin ayakkabıları binanın girişine bırakıldı. Yok olan aileden geriye miniklerin ayakkabısıyla kıyafetleri kaldı.
ZİFİRİ KARANLIKTA YAŞAMELİ
Yangından kurtarılan bir çocuğu hayata kavuşturan mahalle sakinlerinden Coşkun Polat, dün yaşanan dehşeti şu ifadelerle gözler önüne serdi: Ben aynı sokakta başka bir binada oturuyorum. Annenin çığlıklarıyla uyandım, hemen oraya koştum.
Dairenin camlarını kırdık, korkuluklarını söktük. Ev içeriye dolan duman nedeniyle zifiri karanlığa dönmüştü. Pencereden kolumuzu sarkıttık çocukları kurtarmak için. Bir çocuğun eli elime çarptı. Hemen tutup yukarıya çektik. Annesiyle beraber hastaneye kaldırıldı. Diğer çocuklar başka odadaydı herhalde, onları göremedik ama çığlıkları içimize işledi" ifadelerini kullandı.