Bodrum Kissebükü’nde acele kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Anastasiapolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarından dolayı Mazı Mahallesindeki bazı taşınmazların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Anastasiapolis Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla Muğla İli, Bodrum İlçesi, Mazı Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait 141 ada, 38 parsel ve 142 ada, 16 parsel numaralı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'inci maddesi gereğince karar verilmiştir"