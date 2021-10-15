Bodrum köylerinde sarı yaz sineme günleri

Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri 11-12 Ekim günlerinde, Bodrum Kalesi'nde 'Naim' isimli Türk Filmi gösterimi ile başlamıştı. Tepecik-Karaova ve Kemer Mahallelerinde 'Kral Şakir' ve 'Ailecek Şaşkınız' filmlerin gösterimi devam etti. Yöre halkının, sosyo-kültürel zenginliğine katkı vermek, bir nebze olsun günlük sıkıntılarından uzaklaşarak ailecek kaliteli zaman geçirmelerini amaçladıklarını ifade edildi.

Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri; Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Yeniköy, Kumköy, Çamlık, Pınarlıbelen, Çamarası, Sazlık, Çiftlik, Çırkan ve Kızılağaç Mahallerinde 20 Ekim tarihine kadar '7. Koğuştaki Mucize', 'Kral Şakir' ve 'Ailecek Şaşkınız' filmlerinin gösterimleri ile devam edecek. Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri ücretsiz açık hava film gösterimleri başlama saati ise