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Giriş Tarihi: 15.10.2021 01:07

Bodrum köylerinde sarı yaz sineme günleri

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum köylerinde sarı yaz sineme günleri

Geçtiğimiz eylül ayı başlarında gerçekleştirilen ‘’Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri’,  'Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri' adı altında devam ediyor.

Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri 11-12 Ekim günlerinde, Bodrum Kalesi'nde 'Naim' isimli Türk Filmi gösterimi ile başlamıştı. Tepecik-Karaova ve Kemer Mahallelerinde 'Kral Şakir' ve 'Ailecek Şaşkınız' filmlerin gösterimi devam etti. Yöre halkının, sosyo-kültürel zenginliğine katkı vermek, bir nebze olsun günlük sıkıntılarından uzaklaşarak ailecek kaliteli zaman geçirmelerini amaçladıklarını ifade edildi.

Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri; Bahçeyaka, Çömlekçi, Gökpınar, Yeniköy, Kumköy, Çamlık, Pınarlıbelen, Çamarası, Sazlık, Çiftlik, Çırkan ve Kızılağaç Mahallerinde 20 Ekim tarihine kadar '7. Koğuştaki Mucize', 'Kral Şakir' ve 'Ailecek Şaşkınız' filmlerinin gösterimleri ile devam edecek. Bodrum Köyleri Sarı Yaz Sinema Günleri ücretsiz açık hava film gösterimleri başlama saati ise

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Bodrum köylerinde sarı yaz sineme günleri
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